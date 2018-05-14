حماس تستنكر تحميل البيت الأبيض لها مسؤولية أحداث غزة

14 مايو 2018 - 10:49 م

استنكرت حركة حماس، تحميل واشنطن لها مسؤولية أحداث غزة التي وقعت اليوم الإثنين، على الحدود الشرقية للقطاع، وأسفرت عن استشهاد 55 فلسطينيًا وإصابة 2771 آخرين خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة".



وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة له على موقع "تويتر": "تحميل البيت الأبيض حركة حماس المسؤولية عن أحداث غزة هو قلب للموازين، وتبرير وقح للمجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين، وإصرار على معاداة الأمة واستفزازها".



وفي وقت سابق اليوم اختارت واشنطن الوقوف إلى جانب حليفها الإسرائيلي، ولوم حركة "حماس" على أحداث غزة اليوم.



وقال راج شاه، المتحدث باسم البيت الأبيض، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".



وشدد شاه "نحن ندين سلوك حركة حماس في غزة".



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن 55 فلسطينيًا استشهدوا اليوم، فيما جرح 2771 آخرين، في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة "العودة"، السلمية بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع.



ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشة وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيل المتواصل للقطاع منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية.



وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية تنديدًا بنقل السفارة الأمريكية، وإحياءً للذكرى الستين لنكبة قيام إسرائيل، في 15 يوم/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.



وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

