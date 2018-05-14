نيمار في قائمة "السامبا" الأولية استعدادًا للمونديال

14 مايو 2018 - 10:51 م

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، يوم الإثنين، ضم المهاجم نيمار دا سيلفا إلى القائمة الأولية لـ"راقصي السامبا" المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف الجاري.



وتم ضم نيمار للقائمة بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع ناديه باريس سان جيرمان وأبعدته عن الملاعب لما يقرب الشهرين بعد العملية الجراحية التي أجراها في ركبته.



وضمت القائمة لحراسة المرمى: أليسون، وإيديرسون، وكاسيو.



وفي الدفاع: مارسيلو، ودانيلو، وفاجنر، وفيليبي لويس، وماركينيوس، وتياغو سيلفا، وجواو ميراندا، وبيدرو جيروميل.



وفي خط الوسط: كاسميرو، وباولينيو، وفيرناندينيو، وفريدريكو سانتوس، وكوتينيو، وويليان، وريناتو أوجستو، ودوجلاس كوستا.



وفي الهجوم: نيمار، وروبيرتو فيرمينو، وتايسون، وجابرييل جيسوس.

