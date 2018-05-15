  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
الأرز

«شعبة الأرز» تكشف سر اختفاؤه من الأسواق

أديب

هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

مترو الأنفاق

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى

افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

سر تجاهل الإعلام لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

السيسي

هذا هدف مؤتمر«السيسي» بعد الغضب الشعبي

حسن نصرالله

أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

أرشيفية

الدستور ينص على المصالحة الوطنية

النائب مصطفى بكري

«بكري» للحكومة: لماذا تبعدون أصحاب الضمائر الحية ‎

زوجة نجل سامي عنان

حبس زوجة نجل سامي عنان

الأزهر يجهز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لغزة

الحياة السياسية

شيخ الأزهر احمد الطيب
شيخ الأزهر احمد الطيب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الكشف على 881 مريضًا بالمجان بقافلة طبية ببنى سويف

#

بالصور.. الكحلاوي تطلق قوافل طبية لمستعمرة الجزام والواحات وأطفيح

#

انطلاق قافلة طبية بـ«كفر فرسيس» بمدينة بنها.. غدًا

#

طب بنها تطلق قافلة طبية وعلاجًا بالمجان لقرية كفر بطا

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الإثنين، تجهيز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لقطاع غزة، على خلفية المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع.
وقال الأزهر، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "الطيب وجه بتجهيز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لقطاع غزة، من خلال بيت الزكاة والصدقات وإدارة القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر".
وقال عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، في تصريحات صحفية لبوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، أنه" تم تسخير كافة إمكانات الأزهر لإنقاذ الفلسطنيين، ودعم صمودهم".
وأوضح أنه "بدأ على الفور تجهيز القافلة، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإغاثة إخواننا الذين يقتلون على أيدي الصهاينة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأزهر، عن أسفه للتشتت العربي والإسلامي الذي شجع الدول على الإعلان عن نقل سفاراتها إلى القدس، وتحدي مشاعر المسلمين عبر العالم.
وكان الأزهر أعلن 2018 عامًا للقدس، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بنقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل.
ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.
وأسفرت التظاهرات عن ارتقاء 55 شهيدا، فيما جرح أكثر من 2771 آخرين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة.
ويأتي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.
وأعلن ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان: سنتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
» معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد
» استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»
» تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
» طيران الاحتلال يشن غارات على غزة
» تعديل 7 وزارات بالحكومة السودانية
» أهالي ضحايا الأقباط يتوافدون على المطار لاستقبال "رفات زويهم"
» «أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا
» جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب
» ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين
» عامل يمزق جسد زميله بسبب بيع الأسماك

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون