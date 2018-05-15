الهلالي: "مفيش آية في القرآن بتقول ادفع الزكاة"

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن القرآن لم ينص على إخراج الزكاة في شهر رمضان.



وأضاف، في برنامج «كل يوم»، مساء الاثنين، أن النبي محمد قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، والحول بمعنى السنة.

