إغلاق 3 منشآت صحية خاصة ببنى سويف

مصطفى البحار
أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عيادتين ومركز طبي ومعمل تحاليل بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة لمخالفتها شروط تراخيص المنشآت الصحية ومكافحة العدوى.
قاد الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة العلاج الحر حملة ضمت نائبه دكتور أحمد عبد العظيم، والدكتور رجب علي فتح الباب والدكتور عبد الله علي عبد الله مسئولى إداره العلاج الحر بإدارة الفشن للمرور على 12 عيادة و6 معامل ومركز علاج طبيعي ومركز حضانات، غير مرخصة وكذلك غرفتى الإفاقة والعناية المركزة وغرفة العمليات بمستشفى خاص.
وتبين وجود مخالفات لشروط التراخيص ومكافحة العدوى بهم وتم تقديم مذكرة إلى وكيل وزارة الصحة لاستصدار قرار غلق لهذه المنشآت.
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