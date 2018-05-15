إزالة 24 حالة تعدٍ على مساحة 9953 فدانًا من أراضي الدولة ببني سويف

15 مايو 2018 - 07:55 ص

واصلت محافظة بنى سويف حملاتها المكثفة لاسترداد أراضى الدولة وتطبيق القانون من خلال إزالة التعديات بكل أشكالها على مستوى مراكز المحافظة السبع بإشراف المحافظ شريف حبيب وبتنسيق كامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة التعديات على أراضى الدولة بكل حزم وسرعة.



تمكنت حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من تنفيذ إزالات 24 حالة تعد على مساحة إجمالية 9953 فدانا بدائرة مراكز بني سويف والواسطى والفشن وببا وتنوعت التعديات التى تمت إزالتها مابين مبانى تحت الإنشاء ومبان غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وغير جادة وغيرها هذا فقد تم إزالة 24 حالة تعد على مساحة 83 فدانًا تقريبًا بناحية بياض العرب والعلالمة وسنور مركز بني سويف بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعد بإجمالي مساحة 1415 فدانًا بناحية ميدوم بالواسطى على الطريق الصحراوي الغربي، وإزالة 4 حالات تعد بمساحة 2979 فدانا ناحية الحيبة مركز الفشن بجانب إزالة حالة تعد واحدة بمساحة 5476 فدانا بناحية الحيبة بزمام مركزي ببا والفشن على الطريق الصحراوي الشرقي وتواصل المحافظة حملات الإزالة لحالات التعدي على أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة ومديرية أمن بنى سويف ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة وكل الجهات المعنية.