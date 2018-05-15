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كنت حائرًا بين دي بروين وصلاح.. والآن نجم مصر لا يقارن

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محمد صلاح

شيرار

تغزل آلان شيرار - أسطورة المنتخب الإنجليزي - في نجمنا المصري محمد صلاح بعد حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي وتحطيمه لرقمه رفقة رونالدو وسواريز بتسجيل 32 هدفًا في موسم واحد .

وقال "شيرار" خلال مقال نُشر له بصحيفة "ذا صن" الإنجليزية : "قبل أشهر كنت مترددًا بين صلاح ودي بروين ، لكن الآن النجم المصري لا يقارن بأحد ".

وأضاف: "كان من الطبيعي بعد هذا الموسم الرائع أن يحطم رقمي المسجل بـ31 هدفا في موسم واحد .. لقد فعلتها أنا و رونالدو و سواريز .. لكن صلاح حطم أرقامنا جميعا .. بالتأكيد هو الآن يشعر بنشوة تسجيل الأهداف .. وأنا كنت مثله بالضبط .. كنت أشعر أنني سأدخل لأي مباراة وأسجل .. الآن صلاح هكذا".

واستطرد : "هو يحوم حول منطقة الجزاء .. المدافعون لا يعلمون أين سيذهب .. بعدها تأتيه الكرة .. وهو يتمتع برباطة جأش غير عادية أمام المرمى .. إنه رائع".

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