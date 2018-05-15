أسعار العملات اليوم في البنوك

15 مايو 2018 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 مايو.

وسجل الدولار الأمريكى ?17.7731 جنيه للشراء و17.8726 جنيه للبيع، واليورو ?21.3011 جنيه للشراء، 21.4238 جنيه للبيع.

وبلغ الجنيه الإسترلينى 24.1394 جنيه للشراء، و24.2799 جنيه للبيع، 100 ين ياباني 16.2297 جنيه للشراء، و16.3250 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.8123 جنيه للشراء، و17.9209 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.8040 جنيه للشراء، و2.8206 جنيه للبيع.

وسجل الريال سعودى ?4.7391 جنيه للشراء وللبيع 4.7658جنيه، الدينار الكويتى? 58.9372 جنيه للشراء، وللبيع 59.2965 جنيه، والدرهم الإماراتى? 4.8387 للشراء، و4.8659 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.