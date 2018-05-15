تشكيل الأهلي أمام كمبالا سيتي اليوم

15 مايو 2018 - 09:21 ص

يلتقي في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء النادي الأهلى مع نظيره كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب مانديلا فى منطقة نامبولى بالعاصمة الأوغندية كامبالا

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني وصبري رحيل وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد حمدي وميدو جابر ومروان محسن.

يخوض الأهلي مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة وهو نفس رصيد الترجي التونسي صاحب المركز الثاني فيما يتربّع تاونشيب رولرز البوتسواني على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما فاز على كمبالا بهدف نظيف في الجولة الأولى ، فيما يحتل بطل أوغندا المركز الأخير بدون نقاط