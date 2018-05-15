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بالفيديو.. مرتضى منصور لـ"ترامب": "أنت مجنون"

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وصف النائب البرلماني المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجنون على خلفية قراره بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس اعترافًا منه بالقدس عاصمة لها.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم"، المُذاع عبر فضائية "إل تي سي": "ترامب، زفت الطين ده مجنون".

وتابع: "منطقة الشرق الأوسط مش ناقصة التهاب، والعالم العربي كله مش طايق إسرائيل".

وأردف: "لو جامعة الدول العربية ماتت أعلنوا الحداد عليها واقفلوها واعملوا مكانها فندق".
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