  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
إبراهيم عيسي

بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: أرفض مواجهة الاحتلال لهذا السبب

"الجبلاية" تعلن موعد قرعة بطولة كأس مصر

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم في البنوك

الأهلي

تشكيل الأهلي أمام كمبالا سيتي اليوم

إيفانكا و زوجها

إيفانكا ترامب و زوجها يرقصان على جثث الفلسطينيين

أرشيفية

خبير: إجراء بسيط يحل أزمة مصر الاقتصادية ويجلب 450 مليار

مجزرة الرحاب

تطورات مثيرة في مجزرة الرحاب .. بلاغ يُقرب الأمن من الجناة

اليوم.. الحكم على صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

قضايا وحوادث

صفوت الشريف
صفوت الشريف

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

15 مايو.. الحكم على صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

#

غدًا.. محاكمة صفوت الشريف في الكسب غير المشروع

#

وصول نجل "صفوت الشريف" لحضور جلسة الكسب غير المشروع

#

اليوم.. محاكمة "صفوت الشريف" في الكسب غير المشروع

تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، الحكم على  صفوت الشريف فى اتهامه  بالكسب غير المشروع.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، حددت الجلسة السابقة لبدء المحاكمة بعدما تسلمت القضية من محكمة النقض، التى ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، فى اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته  أمام دائرة أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان
» معركة داخل معهد أزهرى بسوهاج
» روايات مفزعة لمجندات عن الاغتصاب
» إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالغردقة
» الأهلي يرفض التفريط في "بركات"
» يغتصب ابنته وصديقاتها بسبب "الأرواح الشريرة"
» الملك سلمان يكشف تغيرا ملحوظا في "ماء زمزم"
» أمريكا تعرقل إجراء تحقيق دولي مستقل في أحداث غزة
» ممثلة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: احذفوا صوري القديمة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون