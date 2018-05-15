اليوم.. الحكم على صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

15 مايو 2018 - 09:39 ص

تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، الحكم على صفوت الشريف فى اتهامه بالكسب غير المشروع.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، حددت الجلسة السابقة لبدء المحاكمة بعدما تسلمت القضية من محكمة النقض، التى ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، فى اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.