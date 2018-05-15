» يغتصب ابنته وصديقاتها بسبب "الأرواح الشريرة"

15 مايو 2018 - 09:42 ص

اغتصب إسباني ابنته البالغة من العمر 15 عامًا، واثنين ن صديقاتها، بحجة تحريرهن مما سماها "الأرواح الشريرة".

وسيمثل الأب، خافير جي دي، أمام المحكمة الخميس، إذ يطالب المدعي العام بسجنه لمدة 45 عاماً على الأقل.

وتقول الفتيات إنهن تعرضن للاغتصاب بشكل متكرر في منزل جي دي في بيا لوبريغيت بالقرب من برشلونة.

ويقول المدعي العام إن زوجة خافير شالعة هي أيضا في التعنيف مطالبا بسجنها مدة 9 سنوات.

يذكر أن الأم كانت في المنزل خلال اغتصاب جي دي الفتيات حتى أنها كانت تسألهن "كيف كان الأمر".

ويدعّي الأب أن كان يسمع أصوات تطالبه باغتصاب الفتيات لتحريرهن من لعنة سوء الحظ التي كانت ستصيب أقربائهن.

وستبدأ محاكمة جي دي في برشلونة، الخميس، بعدما صدر حكم في قضية خمسة رجال أدينوا خلالها بالاعتداء على شابة خلال مهرجان لمصارعة الثيران في بابالونيا.

وحكم عليهم بالسجن مدة 9 سنوات.