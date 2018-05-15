نائب الأذان: أرفض مواجهة الاحتلال لهذا السبب

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نائب الاذان

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رفض المحامي ممدوح إسماعيل، المعروف إعلاميًا بنائب الأذان مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بصدور عارية حتى لا تتكرر مذابح بدون جدوى.

وأضاف على حسابه الشخصى علي "فيس بوك": "أرفض ومعى دروس التاريخ مواجهة اليهود بصدور عارية، وأكره ومعى دروس التاريخ أن تتكرر المذابح، بحسب قوله.

وأوضح أن ضجيج الواقع وأنين المظلومين واحتكار الحديث لا يجعل أحد يستمع، (عشرات الشهداء وآلاف الجرحى)، ويبقى أن العالم لا يسمع الصراخ مهما علا.

وأكد أن العالم لا يستمع إلا للأقوياء فقط، قلبى ودعواتى مع الفلسطينيين.

كما وصف الموقف التركي باستدعاء سفيرها فى واشنطن والأراضى المحتلة بأنه موقف سياسي لا يغير شيء، ولكنه محترم بعكس الكثير من الدول العربية، بحسب وصفه.

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت عن حصيلة الشهداء والمصابين في اعتداء الاحتلال الإسرائيلى أمس شرق القطاع خلال مسيرة العودة الكبرى.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 58 شهيدًا، فيما أصيب 2771 شخصًا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.


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