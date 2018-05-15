موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

15 مايو 2018 - 09:51 ص

يقام الليلة في تمام الساعة السابعة مساء، نهائي كأس مصر بين فريقي سموحة والزمالك، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وتذاع المباراة عبر قنوات "ON Sport " و"Dmc Sport " و"النيل للرياضة".

ويسعي الزمالك بقيادة خالد جلال لحصد لقب الكأس لتعويض الجماهير عن الموسم الحالي بعدما خرج النادي من جميع البطولات التي كان يشارك فيها.

فيما يحاول الفريق السكندري، هو الآخر في حصد اللقب والتتويج به بعدما دارت الفترة الأخيرة خلافات بين رئيس النادي واتحاد الكرة بشأن حكام لقاء.