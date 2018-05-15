  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: أرفض مواجهة الاحتلال لهذا السبب

"الجبلاية" تعلن موعد قرعة بطولة كأس مصر

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم في البنوك

الأهلي

تشكيل الأهلي أمام كمبالا سيتي اليوم

إيفانكا و زوجها

إيفانكا ترامب و زوجها يرقصان على جثث الفلسطينيين

أرشيفية

خبير: إجراء بسيط يحل أزمة مصر الاقتصادية ويجلب 450 مليار

مجزرة الرحاب

تطورات مثيرة في مجزرة الرحاب .. بلاغ يُقرب الأمن من الجناة

فرحات

فرحات لمتحدث الخارجية: الصمت خجلا أفضل

الملك سلمان يكشف تغيرا ملحوظا في "ماء زمزم"

عرب وعالم

ماء زمزم
ماء زمزم

عبد القادر وحيد - متابعات

أخبار متعلقة
#

أبرز تصريحات القادة العرب في القمة الـ 29

#

تعرف على أسعار الفراخ اليوم

#

البشير يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية

#

سر "الهاتف القديم" الذي تلقاه الملك سلمان هدية وفرح به

الملك سلمان

ماء زمزم

السديس

تغيرا ملحوظا

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، إنه لاحظ تغييرا في طعم ماء زمزم وجودته.

ودعا العاهل السعودي المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعمه ، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

كما نقلت الصحيفة عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان تساءل فيه عن سلامة ماء زمزم ونقائه.

وأشار إلي أن  الملك سلمان هاتفه قائلا: "كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا،  حافظوا على جودة ماء زمزم".

وأكد السديس أن "هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون الماء في متناول الجميع، وبسعر رمزي، مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على الغش في ماء زمزم ، والسوق السوداء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان
» معركة داخل معهد أزهرى بسوهاج
» روايات مفزعة لمجندات عن الاغتصاب
» إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالغردقة
» الأهلي يرفض التفريط في "بركات"
» يغتصب ابنته وصديقاتها بسبب "الأرواح الشريرة"
» الملك سلمان يكشف تغيرا ملحوظا في "ماء زمزم"
» أمريكا تعرقل إجراء تحقيق دولي مستقل في أحداث غزة
» ممثلة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: احذفوا صوري القديمة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون