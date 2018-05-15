» الملك سلمان يكشف تغيرا ملحوظا في "ماء زمزم"

15 مايو 2018 - 09:58 ص

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، إنه لاحظ تغييرا في طعم ماء زمزم وجودته.

ودعا العاهل السعودي المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعمه ، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

كما نقلت الصحيفة عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان تساءل فيه عن سلامة ماء زمزم ونقائه.

وأشار إلي أن الملك سلمان هاتفه قائلا: "كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا، حافظوا على جودة ماء زمزم".

وأكد السديس أن "هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون الماء في متناول الجميع، وبسعر رمزي، مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على الغش في ماء زمزم ، والسوق السوداء.