» معركة داخل معهد أزهرى بسوهاج

15 مايو 2018 - 10:05 ص

سيطرت الأجهزة الأمنية فى سوهاج على مشاجرة بين 16 طالبًا داخل معهد أزهري.

وردت معلومات للواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، يفيد وقوع مشاجرة بمعهد دار السلام الإعدادي الثانوي الأزهري بين بعض الطلاب بفناء المعهد.

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "محمود الحفناوي "17 عاما"، أحمد سيف "17 عاما"، طارق فراج "17 عاما"، و5 آخرين جميعهم طلاب بالمعهد ويقيمون ببندر دار السلام، وطرف ثان خالد ناصر "17 عاما"، مصطفى محمد "17 عاما "، أحمد أشرف "17 عاما"، و7 آخرين، وجميعهم طلاب بالمعهد ويقيمون بناحية أولاد سالم بحري دائرة المركز وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدي عليه بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بين الأول من الطرفين داخل فناء المعهد بفترة استراحة الامتحان.

وأسفرت المشاجرة عن وقوع تلفيات وتكسير مقعدين خشبيين و3 ألواح زجاجية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.