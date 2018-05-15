إيقاف حكم سعودي مدى الحياة

15 مايو 2018 - 10:21 ص

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الحكم السعودي فهد المرداسي، بسبب تواصله مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية قبل اللقاء بأيام قليلة، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات "مشبوهة" بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.

جدير بالذكر أن "المرداسي"، تم ترشيحه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإدارة المباريات خلال بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا.

وهو ما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمطالبة الاتحاد الدولي (فيفا) بحذف اسم فهد المرداسي من قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2018.

وكان "المرداسي" مرشحا لإدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتم استعباده وإسنادها للحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج.