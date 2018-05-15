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تعرف على المشروبات التي تقلل الشعور بالعطش في رمضان

صحة وتغذية

العطش في رمضان
العطش في رمضان

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يعاني الكثيرون في رمضان من الشعور بالعطش وربما يكون السبب بعض العادات السيئة في الطعام والتي تزيد هذا الشعور، تعرف علي افضل الطرق للتقليل من إحساسك بالعطش في رمضان.

المشروبات مفيدة وتساعد على ترطيب الجسم، ولكن بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع، يجب ألا يتناول مشروب العرقسوس كثيرا، ومريض الضغط المنخفض يجب ألا يتناولوا الكركديه بكميات كبيرة، ويعتبر  كوبا واحدا منهما خلال اليوم كاف لترطيب الجسم.

كما  يجب أن يتجنب الصائم شرب المياه كثيرا لأنها خطأ كبير، لأنها تؤدي إلى عدم قدرته على الإفطار جيدا وقد يعرضه ذلك إلى حالة من عسر الهضم نتيجة لأن المياه تخفض حمض الهيدركلوريك.

كما يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأملاح في وجبتي السحور والإفطار، وكذلك المواد شديدة السكرية، يجب الإكثار من تناول الزبادي والحليب، والتمر المنقوع في مياه بدون سكر، وشرب المياه كثيرا التي تكفي لترطيب الجسم.


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