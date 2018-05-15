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الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

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ريال مدريد

ليفربول

البريميرليج

صلاح

فلورنتينو بيريز

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عن أن نادي ريال مدريد الاسباني أعلن عن السعر النهائي لضم محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، لصفوفه في انتقالات الصيف.

وتابع أن رئيس النادي المرينجي، فلورنتينو بيريز، صرح بأن 130 مليون جنية إسترليني هو ثمن الذي يقدمه لشراء "صلاح" من الريدز .

وتحت عنوان "ليفربول يريد اثنين من نجوم ريال مدريد لإتمام صفقة "صلاح"، أشار الموقع إلى أن تقارير تفيد بأن ليفربول قد أبدى رغبته لضم نجمين في ريال مدريد بينما يتطلع للحصول على المال من الريال للتخلي عن محمد صلاح.

وذكر الموقع أن "صلاح" قدم موسمًا رائعًا مع الريدز هذا الموسم حيث سجل أكثر من 40 هدفاً وحصل على جائزة "الحذاء الذهبي" كهداف الدور الإنجليزي لهذا العام.

ونوهت التقارير بأن ريال مدريد يأمل في ضم  نجم ليفربول في محاولة لإرسال رسالة "معينة" إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي الريال، أعلن أنه سيكون على استعداد لدفع أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني لصالح "صلاح".

في حين، ذكرت الصحيفة، فيما سبق، أن ليفربول يريد ما يقرب من 175 مليون دولار لبيع "صلاح"، فهم يقدرون جناح تشيلسي السابق بـ200 مليون يورو.

لكن يورجن كلوبوب، مدرب الريدز، مستعد لقبول نصف هذا المبلغ - إذا حصل على داني سيبايوس وكيلور نافاس في المقابل.


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