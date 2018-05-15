تعرف على أصغر "شهيدة" فى مواجهات اليوم الأسود

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استشهدت بالأمس الطفلة الفلسطينية ليلى أنور الغندور، عن عمر يناهز الـ8 أشهر، عقب تأثرها باختناق بسبب استنشاقها الغاز بشرق غزة بالأمس.

في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الرضيعة الفلسطينية، جراء استنشاقها الغاز الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وقد تظاهر الآلاف من الفلسطينيين بالأمس علي حدود قطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة "العودة"، رفضًا لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياء للذكرى الـ70 لـ"النكبة" الفلسطينية.

وكان قد تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بالأمس تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في ديسمبر الماضي.




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