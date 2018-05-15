الكأس حائر بين طموح الزمالك وآمال سموحة

15 مايو 2018 - 11:19 ص

ساعات قليلة وتنطق صافرة الحكم الدولي محمد فاروق، لإدارة نهائي كأس مصر بين كل من الزمالك وسموحة، والتي تقام في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يدخل هذا اللقاء، والذى يعد بمثابة الأمل الأخير له، في إسعاد جماهيره باعتبارها البطولة الأخيرة المتبقية لهم هذا الموسم، بعدما قدم موسم مخيب للآمال على صعيد كل البطولات التي شارك فيها، بعد أن ودع بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وتراجعهم للمركز الرابع بجدول الدوري الممتاز.

شهد مشوار الزمالك في بطولة الكأس العديد من المحطات الصعبة، حتى وصل للمباراة النهائية، فاستهل المارد الأبيض مشواره بفوز على المنيا فى دور الـ32 ثم حقق ثلاثية نظيفة على حرس الحدود فى دور الـ16 وتخطى عقبة الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف تحت قيادة خالد جلال، الذى حقق إنجازا كبيرًا بالفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف فى نصف النهائى ليقرر مجلس الإدارة الإبقاء عليه مديرًا فنيا للفريق الموسم المقبل.

على الجانب الآخر يسعي ميمي عبد الرازق، المدير الفني لنادي سموحة، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل حال نجاحه في تحقيق لقب الكأس على حساب الزمالك.

مشوار الفريق السكندري بدء بالفوز على الأولمبي بهدفين مقابل هدف، ثم تخطى عقبة بتروجيت بنفس النتيجة في دور الـ16 أعقبها فوزه الصعب على وادي دجلة في ربع النهائي بضربات الجزاء الترجيحية 3/1 ثم اصطدم بالأسيوطي في مباراة نصف النهائي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 وحسمها سموحة لصالحه بضربات الجزاء الترجيحية 4/3.

تاريخ مواجهات الفريقين شهدت العديد من المفاجآت سواء بالدوري أو الكأس، فالتقي الفريقان في مسابقة الكأس قبل ذلك مرتين، الأولى في نهائي موسم 2014 وحسمها الأبيض لصالحه بهدف نظيف أحرزه حازم إمام، ثم جاءت المواجهة الثانية فى نصف نهائى نسخة 2015 وحسمها الزمالك لصالحه بضربات الجزاء 4/3، وفى الدوري التقى الفريقان 12 مرة كان للأبيض فيها نصيب الأسد بالفوز في 6 مباريات، فيما فاز سموحة في 3 مواجهات وتعادلا في 3 مباريات، فيما انتهت آخر مباراة بينهما بفوز الأبيض بهدف نظيف.