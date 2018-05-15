بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

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ابراهيم عيسى

صيام رمضان

الحكمة

أمر سيادي

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إنه لم ير أي حكمة في صيام شهر رمضان ، وأنه بحث كثيرًا فى حكمة صيام الشهر ،  واستمع لعشرات الحجج التى يقولها آلاف الوعاظ من حكمة الصيام، منها الشعور بالفقير وأن به صحة.

وأضاف عيسى خلال تقديمه برنامج "مختلف عليه"، على فضائية "الحرة"، أن العلم نسف كل هذا، وأدركنا أن الصيام متعب للصحة، وكاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة، وأنه  لم ير فى صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادى من الله عز وجل.. افعل وصم، فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة الصيام.

وأكد قائلا : "إن شالله ما أدركنا حكمة الصيام.. ربنا عايزنا نصوم فهنصوم.. بلاش استغراق فى بحث عن أسباب هى فى حقيقة الأمر أسباب لا يمكن أن تمر على عقل ومنطق سليم"، ، لافتا إلي أن الحكمة الحقيقية فى الصيام هى أنك عبد لله، والعبد يسمع أمر الله.
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