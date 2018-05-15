» وفاة قائدة "سوبر مان"

15 مايو 2018 - 11:38 ص

أعلنت كاميلا فلوكسمان باينس، مديرة أعمال الممثلة مارجو كيدر، عن وفاتها عن عمر يناهز 69 عامًا، والتي أدت دور لويس لين في سلسلة أفلام "سوبرمان" في السبعينات والثمانينيات

وأكدت أن الممثلة توفيت في هدوء أثناء نومها يوم الأحد داخل منزلها في ليفينغستون بولاية مونتانا، ولم تذكر سبب الوفاة.

وكانت قد ولدت "كيدر" في كندا ولها أكثر من 70 فيلماً وبرنامجاً تلفزيونياً، من بينها "ذا غريت والدو بيبر" و"آميتيفيل هورور" ومسلسل أطفال تليفزيوني أنتج في عام 2014، ونالت عنه جائزة "إيمي"

وبدأت كيدر مشوارها في التمثيل وهي في العشرينات من عمرها، ونالت شهرة دولية بأداء دور الصحافية الجسورة لويس في فيلم «سوبرمان» عام 1978، أمام كريستوفر ريف وفي 3 أجزاء في السلسلة.









