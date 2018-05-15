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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى أحداث عنف الزيتون

قضايا وحوادث

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن  فريد، بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 100 ألف جنيه  للمتهم أحمد جمال عارف في إعادة محاكمته فى قضية أحداث عنف الزيتون والتى تحمل رقم 14624لسنة 2013 .

كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنين.

ويواجه المتهمون، اتهامات إنشاء وإدارة وتولى زعامه جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


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