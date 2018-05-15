الاحتلال يقتحم الأقصى مجددًا

15 مايو 2018 - 12:13 م

وفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، وتجولهم فى باحات الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فأن 56 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية فى باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وخلال الاقتحام، حاول مستوطنون أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدا في الجهة الشرقية منه.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب، وشرعت بتفتيشهم قبيل دخولهم للمسجد.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم حارس المسجد الأقصى سامر مجاهد أثناء مروره من شارع الواد بالقدس القديمة.

وتشهد مدينة القدس المحتلة اليوم إضرابا شاملا، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المشاركين السلميين فى "مليونية العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 59 مواطنا وإصابة 2771 آخرين بجراح مختلفة.