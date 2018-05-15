القبض على شادى الغزالي حزب

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قال عمرو عز عضو حركة شباب 6 أبريل السابق، إنه تم القبض على الناشط السياسي شادي الغزالي حرب.

وذكر "عز" خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "شادي الغزالي مقبوض عليه من أمبارح".

وتابع،: "بعد التحقيق معه في نيابة الدقي أمس والنيابة قررت إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنية أسرته دفعتهم إمبارح ولم يخلي سبيله، ودلوقتي محدش عارف مكانة".

وذكر الناشط السياسي الدكتور حازم عبد العظيم علي حسابه الخاص، قائلاً: "اعتقال الدكتور شادي الغزالي حرب؟! اتصلت بيه رد عليا المحامي" والتهمة، "إهانة رئيس الجمهورية".

وتابع، "الكفالة 50 ألف جنيه!، دفعوها بالأمس، ولكن لم يتم إخلاء سبيله، وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة العليا! كل التضامن مع شادي".

وكان قد تقدم المحامي سمير صبرى المحامى، ببلاغ للنائب العام، ضد شادى الغزالى حرب، بتهمه التطاول على رئيس الدولة وأهانته والتحريض تجاهه.

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