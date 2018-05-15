  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:30 م
بحث متقدم
ترمب وقورش

عملة تذكارية لترامب مع "أبو الإيرانيين"

الغزالي

القبض على شادى الغزالي حزب

إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة سرقة آثار من الأهرامات

فقدان قطعة ذهبية من الآثار وإحالة مسئول كبير للمحاكمة

إبراهيم عيسي

بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: أرفض مواجهة الاحتلال لهذا السبب

"الجبلاية" تعلن موعد قرعة بطولة كأس مصر

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

العملات الاجنبية

أسعار العملات اليوم في البنوك

الأهلي

تشكيل الأهلي أمام كمبالا سيتي اليوم

المنيا

بالصور.. دفن رفات الشهداء بكنيسة الإيمان والوطن بالمنيا

قبلي وبحري

رفات الشهداء
رفات الشهداء

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

مفاجأة عن دفن جثامين مذبحة "فيلا الرحاب"

#

ضبط 5 أطنان دقيق بلدى ونصف طن سولار مدعم بالمنيا

#

الطفلة استراحت على كتف الرئيس على الرغم عدم إدراكها للمنصب

#

بالفيديو.. بهذا الشيء وعد السيسي أبناء الشهداء

أسر الشهداء

محافظة المنيا

مركز سمالوط

رفاة

توافد مئات الأقباط علي كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور، التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، منذ الساعات الأولي من الصباح علي الكنيسة للمشاركة في قداس الشهداء الـ20، والتي من المقرر أن يتراسها الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا أرميا سكرتير البابا تواضروس.

وعلق أسر الشهداء لافتات بداخل الكنيسة، تضمنت صورهم، وعبارات شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وأجهزة الدولة، والنائب العام الليبي، لجهودهم في إعادة رفات الشهداء.

وشهد محيط كنيسة قرية العور التابعة لمطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اجراءات أمنية مشددة، وتفقد رجال الشرطة وعلي رأسهم اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، والعميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، ومأمور مركز شرطة سمالوط ورجال البحث الجنائي محيط الكنيسة، وتم عمل بوابات ووضعت صدادات بالمداخل ومنعت جميع السيارات من الوقوف حول الكنيسة وذلك كإجراء احترازي.

وسط إجراءات أمنية مشددة،  استقلبت كنيسة شهداء الواجب والوطن داخل قرية العور في مركز سمالوط، المئات من أهالي وأسر شهداء مذبحة داعش التي شهدتها الأراضي الليبية أوائل شهر يناير عام 2015 انتظارا لوصول رفات جثامين الشهداء ال 20.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، قد ذبح 20 من أقباط مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، في منتصف فبراير من عام 2015، داخل الدولة الليبية، وأعلنت السلطات الليبية القبض على مصور الواقعة، وأعلن مكتب النائب العام الليبي، في بيان رسمي العثور على رفاتهم.

وتضم قائمة الشهداء كلا من، لوقا نجاتي ونيس، 24 عامًا، وملاك إبراهيم سنويت، 29 عامًا، ومينا فايز عزيز، 23 عامًا، وملاك فرج إبرام، 23 عامًا، وماجد سليمان شحاته، 40 عامًا، وعصام بدار سمير، 32 عامًا، وكيرلس شكري فوزي، 23 عامًا، وأبانوب عياد عطية، 22 عامًا، وميلاد صبحي مكين، 24 عامًا، وعزت بشرى نصيف، 27 سنة، وسامح صلاح فاروق، 25 سنة، ويوسف شكري يونان، 24 عامًا، وجرجس سمير مجلي، 26 عامًا، وبيشوي اسطفانيوس كامل، 24 سنة، وصموئيل إسطفانيوس كامل، 22 عامًا، وجابر منير عدلي، 29 عامًا، وتواضروس يوسف تواضروس، 34 عامًا ، وصموئيل ألهم ويلسن، 35 عامًا، وجرجس ميلاد سنويت، 22 سنة، وبيشوي عادل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات
» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى
» وفاة قائدة "سوبر مان"
» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان
» معركة داخل معهد أزهرى بسوهاج
» روايات مفزعة لمجندات عن الاغتصاب
» إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالغردقة
» الأهلي يرفض التفريط في "بركات"
» يغتصب ابنته وصديقاتها بسبب "الأرواح الشريرة"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون