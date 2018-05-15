بالصور.. بدء تحرك حافلات جماهير الزمالك

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الزمالك

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سموحة

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بدأت منذ قليل، حافلات نادي الزمالك في التحرك من داخل مقر النادي بميت عقبة، لنقل الجماهير إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، للمشاركة في نهائي الكأس الليلة أمام سموحة.

وحرص شريف حسين، نائب المدير التنفيذي بالنادي، على متابعة إجراءات استقلال الجماهير للحافلات، وقام بتوزيع الدعوات الخاصة بحضور المباراة عليهم.

جدير بالذكر أن الزمالك يلتقي أمام سموحة الليلة، في نهائي كأس مصر على ستاد برج العرب، بعدما أثيرت أزمة الفترة الماضية.  




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