شاهد.. لحظة تعذيب شاب داخل دار الأيتام بالدقهلية

15 مايو 2018 - 12:38 م

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد أثار الاعتداء علي شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة داخل إحدى دور الرعاية بمحافظة الدقهلية.

وظهر شاب يدعي أحمد عبد الله من متحدي الإعاقة في الفيديو الذي عرضه برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم" وعلي ظهره أثار كدمات و سحجات.

و أكد زميل "عبد الله"، أن مشرف الدار سب الضحية، فقام الأخير بسبه أيضًا، فقام المشرف بتقييده وانهال عليه بالضرب والسباب وتركه في حالة لا يرثي لها حتي اليوم التالي.

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