بشرى سارة من ليفربول لـ"صلاح" و"مانى"

15 مايو 2018 - 01:04 م

أعلنت وسائل الإعلام الإنجليزية عن نية نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق خلال الفترة المقبلة لقطع الطريق أمام العروض المقدمة لهما من أندية أخرى.

وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن نادي ليفربول يدرس تحسين عقد المصري محمد صلاح بعد تألقه الكبير في أول مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما يونيو الماضي خلال سوق الانتقالات الصيفية مقابل 34.6 مليون جنية استرليني.

وعلى مسئولية "ليفربول إيكو" فإن السنغالي ساديو ماني هو الآخر قريب من تجديد عقده مع ليفربول، بعد موسم رائع شهد على النسخة الأفضل من مهاجم أسود التيرانجا منذ بداية مسيرته.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن بعد نجاح ليفربول في تجديد عقد مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، فإن الدور جاء على الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من أجل تأمين استمرارهم مع الريدز فترة طويلة.

واشترك الثلاثي، محمد صلاح وساديو ماني وربيرتو فيرمينو في 90 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو الخط الهجوم الأقوى في أوروبا.