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إقامة 7 معرض لـ"أهلاً رمضان" للبيع بأسعار مخفضة بالقليوبية

قبلي وبحري

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

علي إسماعيل

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أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه تم إنشاء 7 معارض "أهلا رمضان" بمدن بنها وحى غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب وشبين القناطر والخانكة وحى شرق شبرا الخيمة فضلاً عن المعارض التي سيتم إقامتها بمعرفة الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة.

وأوضوح المحافظ أن الهدف من المعارض توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية استعدادًا لقدوم شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين .

وأشارا المحافظ إلى أنه جار توفير كميات من اللحوم والدواجن بالتنسيق مع مديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بالقليوبية، ليتم عرضها بالمنافذ إلى جانب السلع التي يتم توفيرها بواسطة منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية بنطاق المحافظة، وأضاف أنه سيتم توفير الخبز المدعم خلال شهر رمضان المعظم بما يضمن توافر الخبز خلال فترتي الإفطار والسحور وأيضًا علي مدار اليوم وذلك من خلال تغيير مواعيد تشغيل المخابز البلدية بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من الخبز في سهولة ويسر وطبقا لاحتياجاته علي مدار اليوم، وجاري العمل علي توفير الارصدة اللازمة من السلع التموينية "السكر ـ الزيت ـ الأرز" والتي تصرف علي البطاقات التموينية بالتنسيق مع الوزارة والشركة المصرية لتجارة الجملة .





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