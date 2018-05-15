تأجيل محاكمة صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

15 مايو 2018 - 01:09 م

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة صفوت الشريف فى اتهامه بالكسب غير المشروع لـ12 أغسطس لاستكمال المرافعة والاطلاع.

وصدر القرار بعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 ملايين و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.

وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.‏