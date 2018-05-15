سجال بين فنان شهير ومغرد حول "تظاهرنا قبل أن تولد"

15 مايو 2018 - 01:16 م

دار سجال بين الفنان نبيل الحلفاوي، وأحد المغردين الذي هاجمه لعدم تعليقه علي الأحداث التي دارت بفلسطين والتي أودت بحياة العشرات، قائلًا: "مش من حق حد يقولك تكتب في أيه أو ما تكتبش في أيه لكن تابعت تغريداتك لمدة يومين لم أجد تغريدة واحدة عن أخطر حدث حصل للأمة نقل السفارة الأمريكية للقدس".

وأضاف: "ده يوضح حجم الحدث عندك الكورة حلوة لكنها تافهة أمام انكسار الأمة".

فيما رد الحلفاوي عليه من خلال حسابة الخاص بـ"تويتر"، "الأمة انكسرت منذ غزو العراق الكويت، منذ ألقى الفلسطيني بأخيه الفلسطيني من فوق الأسطح، منذ صرنا نحتاج لتمييز "اللاجئين" بعد ما تعددت جنسياتهم العربية".

وتابع "الحلفاوي": "كتبنا وهتفنا وتظاهرنا قبل أن تولد، لم نتوقف إلا بعد أن صارت كل هذه الفرقعات الصوتية والبلاغية تجسد لنا الإحساس بالعجز والمرارة" .

وكانت قد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مسيرات كبري في ذكر النكبة الفلسطينية بالأمس اعتراضًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والتي أدت الي مواجهات أسفرت عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة العشرات.