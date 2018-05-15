تفاصيل صادمة يرويها طالب تم اختطافه من داخل لجنة الامتحان

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في

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روى طالب بالمرحلة الإعدادية يدعى كريم محمد، تفاصيل تعرضه لعملية خطف مسلح من داخل مدرسته بالفيوم أثناء أدائه الامتحان، قائلا: "إن الخاطفين اقتحموا لجنة الامتحان واعتدوا عليه وعلى المدرسين بـ"سنجة ومطوة" وخطفوه فى سيارة إلى منطقة جبلية.

وأضاف  فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" أن الخاطفين أجبروه على تسجيل اعتراف كاذب بأني صورت ابنتهم داخل اللجنة وأخذوا الاعتراف تحت تهديد السلاح، نافيًا ما زعموا حول تصوير ابنتهم بالتلفون.

وتابع: "الخاطفون قطعوا ملابسي ورموني من فوق سور المدرسة، وأخذوني فى السيارة إلى مكان مجهول وهو مغمض العينين وتعرض لكل ألوان الضرب، وفحروا له قبرا ورموه فيه"، لافتًا إلى مدة الخطف كانت من الساعة 12 إلى الساعة الرابعة عصرًا، موضحا أنه لم يتلق أى اتصال هاتفي من المحافظ بعد الواقعة.

 من جانبه محمد زكي مشرف اللجنة التى شهدت حادث اختطاف الطالب، أنه بعد ما تردد الشائعات حول قيام الطالب بتصوير زميلته، تم استدعاؤه والكشف على التليفون الذى يحمله وتبين عدم وجود صور عليه، وذكر أنه مراقبي اللجنة اشادوا بأخلاق هذا الطالب وأكدوا عدم إقباله على مثل هذا التصرف.

وتابع: "فى حوالي الساعة الثانية عشر اقتحم اللجنة ثلاث أشخاص وكان أحدهم يحمل سلاحا بيضاء" وأوضح أن المدرسين حاولوا إنقاذ الطالب إلا أنهم فشلوا، وتعرض بعضهم للإصابة 

 


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