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منع مكبرات الصوت في المساجد في رمضان بالقليوبية

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أكد الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الالتزام بتعليمات الوزارة بعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة القيام، والتراويح في شهر رمضان، وضرورة الالتزام التام فيما يخص مساجد الاعتكاف، والالتزام بتعليمات الوزارة فيما يخص ساحات عيد الفطر .

وحث وكيل الوزارة خلال الإجتماع مع مديرى الإدارات بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود وكيل المديرية، تزامنًا مع استقبال شهر رمضان المبارك.

وطالب أبو حبسة على بذل الكثير من الجهد خلال شهر رمضان وتكثيف المرور على المساجد ومتابعة شعائر صلاة القيام، والتزام الأئمة بالقوافل والدروس ومتابعة الملتقى الفكري، وضرورة الالتزام بالموضوعات المطروحة التي تصب فى القضايا الأخلاقية والمجتمعية، وضرورة التعرض لمسائل النشء والتربية.





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