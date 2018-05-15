مرتضى منصور: عندنا شعب بيتفرم كل يوم

15 مايو 2018 - 01:43 م

أدان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال " منصور" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إن ما يحدث في فلسطين الأن هو إجرام بكل معني الكلمة.

وأضاف: "اللي بيعمله ترامب ده إجرام، كل شوية يجي رئيس أمريكي أجن من اللي قبله، منطقة الشرق الأوسط مش ناقصة التهاب أكتر من كده".

واستكمل منصور حديثه، أنه إذا لم يجتمع قيادات المنطقة العربية من أجل اتخاذ موقف حازم ستتفاقم الأزمة الفلسطينية، قائلا: "إحنا عندنا شعب بيتفرم كل يوم".