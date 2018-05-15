  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
الاهلي

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

رواد المترو

إخلاء سبيل المحبوسين فى احتجاجات "المترو"

المهندس أسامة حافظ

أغنية رمضان جانا أبكتني في العقرب

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

محكمة

‏تأييد إدراج 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان" على قوائم الإرهاب

ترمب وقورش

عملة تذكارية لترامب مع "أبو الإيرانيين"

الغزالي

القبض على شادى الغزالي حزب

إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة سرقة آثار من الأهرامات

فقدان قطعة ذهبية من الآثار وإحالة مسئول كبير للمحاكمة

إبراهيم عيسي

بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

جنون في أسعار الخضار تضرب القليوبية قبل رمضان

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

تعرف على المشروبات التي تقلل الشعور بالعطش في رمضان

#

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن

#

فضل شاكر يعود للغناء بتتر مسلسل في رمضان

#

صلاة التراويح 20 ركعة في رمضان

شهدت أسواق القليوبية اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضار قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث سجل سعر كيلو البامية 30 جنيها والطماطم سعر ما بين 7 إلى 8 جنيهات والفلفل ما بين 10 و12 جنيهًا والبطاطس 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات .

فيما ارتفعت الكوسة سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيهًا والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض طعن ضد "مبارك" فى قتل المتظاهرين
» العناية بالأسنان والوقت المناسب لتنظيفها
» بكاء هسيتري لمضيفة طيران بعد إهانتها عنصريا
» 88 مليار ثروة العائلة المالكة في بريطانيا
» صورة شقيقة "هنية" تشعل تويتر
» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات
» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى
» وفاة قائدة "سوبر مان"
» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون