جنون في أسعار الخضار تضرب القليوبية قبل رمضان

شهدت أسواق القليوبية اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضار قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث سجل سعر كيلو البامية 30 جنيها والطماطم سعر ما بين 7 إلى 8 جنيهات والفلفل ما بين 10 و12 جنيهًا والبطاطس 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات .

فيما ارتفعت الكوسة سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيهًا والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات .