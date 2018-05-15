  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
الاهلي

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

رواد المترو

إخلاء سبيل المحبوسين فى احتجاجات "المترو"

المهندس أسامة حافظ

أغنية رمضان جانا أبكتني في العقرب

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

محكمة

‏تأييد إدراج 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان" على قوائم الإرهاب

ترمب وقورش

عملة تذكارية لترامب مع "أبو الإيرانيين"

الغزالي

القبض على شادى الغزالي حزب

إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة سرقة آثار من الأهرامات

فقدان قطعة ذهبية من الآثار وإحالة مسئول كبير للمحاكمة

إبراهيم عيسي

بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

‏تأييد إدراج 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان" على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. طعن 45 متهمًا على وضعهم بقوائم الإرهاب

#

النقض تؤيد إدراج 20 متهمًا على قوائم الإرهاب

#

"النقض" تؤيد إدراج 23 متهمًا باقتحام قسم حلوان للكيانات الإرهابية

#

15 مايو الحكم في طعن 215 متهمًا فى قضية كتائب حلوان

مرتضى منصور

ال تي سي

مذابح فلسطين

رفضت  محكمة النقض، الطعن المقدم من 215 متهما فى قضية كتائب حلوان ووضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية وتاييد الإدراج  وذلك علي قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة أدرجت 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان في القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان لمدة 3 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي جودة وعضوية المستشارين فؤاد علي ومحمد سعيد ومحمد متولي وسامح عيد ومحمود عبد الرحمن وعصام محمد وبسكرتارية محمد علي وهشام النبوى وهشام فتحي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قررت إدراج المتهمين بنفس القضية بتاريخ 11 يونيو 2016 وتم الطعن علية امام محكمة النقض والتي قضت بالغاء قرار إدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية  ثم تم إدراجهم للمرة الثانية بالقرار الصادر 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض طعن ضد "مبارك" فى قتل المتظاهرين
» العناية بالأسنان والوقت المناسب لتنظيفها
» بكاء هسيتري لمضيفة طيران بعد إهانتها عنصريا
» 88 مليار ثروة العائلة المالكة في بريطانيا
» صورة شقيقة "هنية" تشعل تويتر
» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات
» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى
» وفاة قائدة "سوبر مان"
» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون