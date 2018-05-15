الصيادلة يستقبلون النقيب: "ارحل.. ارحل"

15 مايو 2018 - 01:59 م

طالب أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة برحيل النقيب العام الدكتور محيى عبيد.

وهتف الأعضاء فور دخول النقيب إلى مقر دار الحكمة، "ارحل.. ارحل"، حتى غادر النقيب القاعة.

وطالب الدكتور أحمد عبيد آمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، النقيب العام بالتوقيع في كشوف المشاركين بالعمومية، معلنًا رفض النقيب ذلك.

وتشهد قاعة دار الحكمة، مشادات كلامية، مستنكرين رفض النقيب التوقيع، رغم منحه قانونية اجتماع العمومية، بحضوره لها، مطالبينه بالاستقاله.