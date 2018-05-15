ضبط شخصين هاربين من أحكام بالمؤبد بالقليوبية

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ضبط هاربين من أحكام جنائية بالغربية

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من القبض على شخصين هاربين من حكمين بالسجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.

تلقي اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط كل من "مصطفي. م. م"  وشهرته "مصطفي شلش 34 سنة، نساج - ومقيم دائرة مركز قليوب، محكوم عليه هارب في القضية رقم 1606 لسنة 2011م جنايات مركز القناطر الخيرية "مخدرات" كلي رقم 94 لسنة 2011م، الحكم بالسجن المؤبـد وغرامة 200 ألف جنيه، جري التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما .

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