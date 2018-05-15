شاهد.. الأرض تبتلع السيارات بالإسكندرية

15 مايو 2018 - 02:08 م

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد لحظة انشقاق الأرض بترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية وابتلاع السيارات.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عبدالوهاب رئيس حي غرب الإسكندرية، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه أثناء ردم ترعة المحمودية لإنشاء محور جديد بالمنطقة حدث انشقاق أرضي.

وأوضح "عبدالوهاب"، أنه خلال عملية الردم تصادف حينها مرور ميكروباص و4 سيارات نقل، لافتًا إلى أنه لم تحدث خسائر في الأرواح وتم رفع السيارات .

شاهد الفيديو..