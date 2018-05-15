ضبط مصنع زيت طعام مجهول المصدر بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر في القناطر الخيرية .

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث التموين بشن حملة مكبرة لضبط مروجي السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "سامي. ع. ش" 41 سنة، ومقيم مركز أشمون – منوفه، المدير المسئول عن مصنع تعبئة زيت طعام من سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير وخالي من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتة ومصدره واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، دائرة مركز القناطر الخيرية وإعادت تعبئته على أنه توكيل لتلك العلامة وطرحه للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم ضبط 50 كرتونة بكل كرتونه 12 زجاجة جنه فاملى منتج نهائى، كرتونه زيت طعام، 2 ماكينة تعبئة وتغليف، 1000 زجاجه فارغه لزوم التعبئة، تنك سعه التنك 1.500 طن زيت، جري سحب عينات لعرضها على معامل وزارة الصحة لتأكيد مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى من عدمه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 19108 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق .