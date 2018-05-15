تغيرات بالجملة في تشكيل المارد الأحمر

15 مايو 2018 - 02:18 م

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل النهائي للنادي الأهلي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب مانديلا.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للنادي الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: صبري رحيل، سعد سمير، محمد نجيب، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، وليد سليمان ، باكا، ميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن

يخوض الأهلي مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة وهو نفس رصيد الترجي التونسي صاحب المركز الثاني فيما يتربّع تاونشيب رولرز البوتسواني على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما فاز على كمبالا بهدف نظيف في الجولة الأولى ، فيما يحتل بطل أوغندا المركز الأخير بدون نقاط.

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