موسى عن الاعتداءات الإسرائيلية: أين الإخوان؟

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وسقوط عشرات الشهداء خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بالتزامن مع مراسم الاحتفال قائلا: "أين الإخوان؟.

 وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" متسائلا: "أين من كانوا يهتفون: شهداء بالملايين على القدس رايحين، أين الإخوان وحركة حماس؟ لماذا لم نسمع صوت في ظل المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؟".

 وتابع أن الإسرائليين يقتلون الشعب الفلسطيني أمام أعين العالم ولا يوجد رد سوى الشجب والإدانة، مشددًا على أن فلسطين تنادي الجميع.


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