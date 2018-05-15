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88 مليار ثروة العائلة المالكة في بريطانيا

عرب وعالم

الأمير هاري وخطيبته
الأمير هاري وخطيبته

وكالات

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مع إعلان زواج الأمير هاري، والمقرر له السبت المقبل، اتجهت الأنظار إلى العائلة المالكة في بريطانيا، حيث تكاليف الزواج الباهظة والاحتفالات الصاخبة التي ستشهدها العائلة، لتفتح الجدل حول ثروتها.

وتقدر ثروة العائلة المالكة بنحو 88 مليار بحسب مجلة Forbes وتعتبر الملكة إليزابيث الأغنى في عائلتها حيث تقدر ثروتها بـ.530 مليون دولار, ولكن كيف تجني الملكة هذه الأموال؟

وتتضمن ثروة الملكة الشخصية أصولا من محفظة استثماراتها والتي تشمل المجوهرات والعقارات التي ورثتها عن والدها مثل Balmoral Castle في سكوتلاندا و منزل Sandringham .

وتقدر القيمة الإجمالية لهذين المنزلين بنحو 175 مليون دولار.

كما أن مشاركة الملكة في سباقات الخيول مربحة أيضا، فهي أدخلت لها نحو 9 ملايين دولار خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ودخل آخرُ للملكة وهو مخصصاتها التي تتلقاها من الحكومة لتغطية تكاليف الواجبات الرسمية مثل السفر والاستقبالات، وأعمال الصيانة في الباكنغهام بالاس، حيث بلغت هذه المخصصات 100 مليونِ دولار العام الماضي.

وتحصل الملكة أيضا على راتب شهري من دوقية لانكاستر، يقدر بنحو 25 مليون دولار سنويا، باعتبار أن الملكة هي دوقة لانكاستر.

أما ابنها الأمير شارلز فتقدر ثروته بـ400 مليونِ دولار.

وفي المجموع ، تقدر ثروة العائلة المباشرة للملكة اليزابيث الثانية بأكثر من مليار دولار.

في حين أن التقديرات للجيل الأصغر هي 30 مليون دولار للأمير ويليام، و7 ملايين دولار لزوجته، و25 مليون دولار للأمير هاري.

ومن المتوقع أن تدخل Meghan Markle الزوجة الجديدة لأصغر الأمراء، 5 ملايين دولار إلى العائلة المالكة.

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