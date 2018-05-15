  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:15 م
بحث متقدم
الاهلي

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

رواد المترو

إخلاء سبيل المحبوسين فى احتجاجات "المترو"

المهندس أسامة حافظ

أغنية رمضان جانا أبكتني في العقرب

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

محكمة

‏تأييد إدراج 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان" على قوائم الإرهاب

ترمب وقورش

عملة تذكارية لترامب مع "أبو الإيرانيين"

الغزالي

القبض على شادى الغزالي حزب

إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة سرقة آثار من الأهرامات

فقدان قطعة ذهبية من الآثار وإحالة مسئول كبير للمحاكمة

إبراهيم عيسي

بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

بالفيديو..

بكاء هسيتري لمضيفة طيران بعد إهانتها عنصريا

عرب وعالم

ارشيبف
غفران بينوس

متابعات

أخبار متعلقة
#

الجمهور يتعاطف مع "حلا" بعد نزول دموعها على الهواء

#

شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة

#

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية إلى تونس الشهر المقبل

#

"الشيخ" يكشف إجراءات "on live " ضد أماني الخياط

مضيفة

طيران

خطوط تونس

كشفت المضيفة غفران بينوس، تفاصيل حادث الاعتداء العنصري الذي تعرّضت له السبت الماضي، على متن رحلة الخطوط الجوية التونسية التي كانت متجهة من تونس العاصمة إلى إسطنبول بتركيا.

وقالت بينوس في تدوينه على "فيس بوك"، إن مسافرة تونسية لم تجد مكانا لوضع أمتعتها في الأماكن المخصصة لوضع الحقائب داخل الطائرة، فتدّخلت وطلبت منها الانتظار قليلا حتى تجد لها حلاّ"، إلا أن ردّ المسافرة كان قاسياً وفيه سخرية واستهزاء من لون بشرتى، حيث أجابتها بأنها "لا تريد منها أي مساعدة ولا تحتاج لأي شيء من مضيفة سوداء"، ما جعلها تدخل في حالة هيستيرية من البكاء.

وأضافت المضيفة، أنها لقيت تضامنا من طاقم الطائرة بعد تأثرها من الموقف الذي تعرضت له، حيث تدخل قائد الطائرة وقام بطرد المسافرة ومنعها من السفر على نفس الرحلة التي توجد فيها المضيفة، كما وجدت تعاطفا من المسافرين الذين قبلوا بتأخير موعد الرحلة لحين إنزال المسافرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض طعن ضد "مبارك" فى قتل المتظاهرين
» العناية بالأسنان والوقت المناسب لتنظيفها
» بكاء هسيتري لمضيفة طيران بعد إهانتها عنصريا
» 88 مليار ثروة العائلة المالكة في بريطانيا
» صورة شقيقة "هنية" تشعل تويتر
» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات
» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى
» وفاة قائدة "سوبر مان"
» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون