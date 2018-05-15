» بكاء هسيتري لمضيفة طيران بعد إهانتها عنصريا

15 مايو 2018 - 02:25 م

كشفت المضيفة غفران بينوس، تفاصيل حادث الاعتداء العنصري الذي تعرّضت له السبت الماضي، على متن رحلة الخطوط الجوية التونسية التي كانت متجهة من تونس العاصمة إلى إسطنبول بتركيا.

وقالت بينوس في تدوينه على "فيس بوك"، إن مسافرة تونسية لم تجد مكانا لوضع أمتعتها في الأماكن المخصصة لوضع الحقائب داخل الطائرة، فتدّخلت وطلبت منها الانتظار قليلا حتى تجد لها حلاّ"، إلا أن ردّ المسافرة كان قاسياً وفيه سخرية واستهزاء من لون بشرتى، حيث أجابتها بأنها "لا تريد منها أي مساعدة ولا تحتاج لأي شيء من مضيفة سوداء"، ما جعلها تدخل في حالة هيستيرية من البكاء.

وأضافت المضيفة، أنها لقيت تضامنا من طاقم الطائرة بعد تأثرها من الموقف الذي تعرضت له، حيث تدخل قائد الطائرة وقام بطرد المسافرة ومنعها من السفر على نفس الرحلة التي توجد فيها المضيفة، كما وجدت تعاطفا من المسافرين الذين قبلوا بتأخير موعد الرحلة لحين إنزال المسافرة.