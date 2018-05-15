  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
الاهلي

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

رواد المترو

إخلاء سبيل المحبوسين فى احتجاجات "المترو"

المهندس أسامة حافظ

أغنية رمضان جانا أبكتني في العقرب

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

محكمة

‏تأييد إدراج 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان" على قوائم الإرهاب

ترمب وقورش

عملة تذكارية لترامب مع "أبو الإيرانيين"

الغزالي

القبض على شادى الغزالي حزب

إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة سرقة آثار من الأهرامات

فقدان قطعة ذهبية من الآثار وإحالة مسئول كبير للمحاكمة

إبراهيم عيسي

بالفيديو..إبراهيم عيسي : مفيش أي حكمة في الصيام

قيادات الإخوان

قيادي إخوان يكشف حقائق صادمة عن قادة الجماعة

السفير البريطاني يعلن موقفه من نقل السفارة الأمريكية للقدس

عرب وعالم

السفير البريطاني يعزي مصر في شهداء سيناء‎
جون كاسن

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بيان للنواب بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

#

"علماء دين" بغزة يدينون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

#

تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس

#

إسرائيليون : الاحتلال لا يمثل يهوديتي

ترامب

القدس

جون كاسن

السفارة الأمريكي

انتقد السفير البريطاني جون كاسن، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقام بنشر البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية لإدانة العنف الذي جرى في غزة أمس.

وقال جون كاسن في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصريحات الحكومة البريطانية حول العنف الصادم والخسارة المأساوية للأرواح في غزة، نعرب عن قلقنا البالغ .. العنف هدّام للسلام .. نختلف مع الولايات المتحدة في قرار نقل سفارتها".

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها أمس من تل أبيب إلى القدس بعد قرار صدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف فيه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض طعن ضد "مبارك" فى قتل المتظاهرين
» العناية بالأسنان والوقت المناسب لتنظيفها
» بكاء هسيتري لمضيفة طيران بعد إهانتها عنصريا
» 88 مليار ثروة العائلة المالكة في بريطانيا
» صورة شقيقة "هنية" تشعل تويتر
» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات
» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى
» وفاة قائدة "سوبر مان"
» جراحة عاجلة لزوجة ترامب
» الدعوة السلفية : آن الأوان أن يفيق العرب
» كيف تتجنب زيادة وزنك في رمضان

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون