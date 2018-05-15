بالفيديو.. طارق شوقي: التعليم ده بيزنس

15 مايو 2018 - 03:06 م

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن النموذج الاقتصادي للتعليم يحتاج إلى بحث، قائلاً: "هو نموذج مجاني لكنه يكلف المستهلك أموالاً ولذلك لابد أن نعرف من يصرف؟ وكيف سنستمر؟ زي أي بيزنس".

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته بمؤتمر لائتلاف دعم مصر، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن التعليم هدفة إعداد طفل لمدة 12 سنة ليصبح مواطنا يستطيع مواجهة المستقبل، ولذلك يجب إعداده بشكل جيد، مشددًا على أن نظام التعليم أهمل تنمية القدرات وحول الهدف إلى جمع الدرجات دون تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الشخصية المصرية".

وتابع كما أن النظام الحالي جعل الحكومة والأسر تنفق أموالاً ضخمة، ثم الحصول على منتج غير مرض للجميع، وبذلك نكون تسببنا في أى لأولادنا وأنفقنا مبالغ كبيرة، وجعلنا مستقبل مصر وأمنها القومي مدد بالخطر، مشددا على أن أي دولة معادية لمصر لا تحتاج ما هو أكثر من ذلك.

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