إخلاء سبيل سائح بلجيكي بكفالة ومنعه من السفر

15 مايو 2018 - 04:29 م

قررت نيابة الغردقة الجزئية، إخلاء سبيل سائح بلجيكي الجنسية بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر لحين إحالته للمحاكمة والفصل في القضية.

وكانت مباحث مطار الغردقة الدولي، تمكنت من ضبط سائح بلجيكي الجنسية، قادم على طائرة من بروكسل وتسبب فى حالة هياج على متن الطائرة، وقام بجرح نفسه فى الوجه بكونه تحت تأثير المخدر، ما أثار الرعب بين الركاب.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها سالف الذكر.