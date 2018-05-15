  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال»: نائب سابق يحاول إسقاط المجلس

احتفال إسرائيلي بالقدس

صوت القرآن يغطي على احتفال إسرائيل بالقدس

مسيرة العودة الكبرى

ارتفاع عدد ضحايا «مجزرة غزة» إلى 62 شهيدًا

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار

تشويش (أرشيفية)

مصر توقف التشويش على الاتصالات بجنوب إسرائيل

سفارة إسرائيل في تركيا

تركيا تطلب من سفير إسرائيل مغادرة البلاد

بلجيكا

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي في بروكسل

رواد المترو

إخلاء سبيل المحبوسين فى احتجاجات "المترو"

المهندس أسامة حافظ

أغنية رمضان جانا أبكتني في العقرب

صورة الخبر

الريال يعلن السعر النهائي لضم "صلاح"

ارتفاع عدد ضحايا «مجزرة غزة» إلى 62 شهيدًا

آخر الأخبار

مسيرة العودة الكبرى
مسيرة العودة الكبرى

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

20 شهيدا في مواجهة قوات الاحتلال بقطاع غزة

#

6 شهداء و780 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

#

ارتفاع حصيلة ضحايا قطاري البحيرة إلى 19 قتيلاً

فلسطين

غزة

القدس

شهداء

نقل السفارة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء مسيرة العودة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس واليوم، إلى 62 شهيدًا حتى اللحظة.

وأوضحت الصحة، ارتقاء الشهيد ناصر غراب 51 عامًا إثر إصابته برصاص الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 62.

وخرج آلاف الفلسطينيين، أمس الاثنين، في مسيرة الزحف ضمن مسيرات العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية للقطاع رفضًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وللمطالبة بحق العودة وفك الحصار.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال السوداني
» «عبدالعال»: نائب سابق يحاول إسقاط المجلس
» بالفيديو.. نجم برشلونة يتسبب في إصابة 18 شخصًا
» الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع كمبالا
» رفض طعن ضد "مبارك" فى قتل المتظاهرين
» العناية بالأسنان والوقت المناسب لتنظيفها
» بكاء هسيتري لمضيفة طيران بعد إهانتها عنصريا
» 88 مليار ثروة العائلة المالكة في بريطانيا
» صورة شقيقة "هنية" تشعل تويتر
» التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة بنهائي الأزمات
» تأويل رؤية الزوجة لزوجها في القبر أعمى

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:49 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون